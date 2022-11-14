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В Советском районе Самары пешеход попал под колеса автомобиля

14 ноября 2022 10:53
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в Советском районе Самары пешеход попал под колеса автомобиля

С трагедии начался понедельник в областном центре. Рано утром 14 ноября в Советском районе Самары пешеход попал под колеса автомобиля. О случившемся очевидцы рассказали в городских пабликах. 

По имеющимся данным, всё произошло в 6 утра на улице 22 Партсъезда. Самарец переходил дорогу напротив дома №154. В это время водитель белой газели двигался по проезжей части. Возможно, в темноте он не заметил пешехода в черной куртке и совершил наезд. Прибыли сотрудники скорой помощи, однако, судя по фотографиям очевидцев, местный житель скончался прямо на месте происшествия. 

В комментариях одни люди пишут, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Другие же говорят, что на фотографиях близко к месту аварии виден пешеходный переход и, что не смотря на темноту, улица освещается фонарями и водитель был обязан увидеть человека, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/samaradtp

Теги: ДТП

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