В Советском районе Самары двое пассажиров ЛАДЫ пострадали в ДТП

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2 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП. При этом 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 06:50 в Советском районе областного центра. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Лада-Веста», следовал по улице 22 Партсъезда. На регулируемом перекрестке ул. 22 партсъезда и ул. Вольской при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Опель-Астра», под управлением водителя 1987 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили 2 пассажира автомобиля «Лада-Веста»: женщина 1979 года рождения и мужчина 1973 года рождения, которые находились на заднем пассажирском сидении. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает облМВД.