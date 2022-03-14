В СО по факту отравления двоих несовершеннолетних детей угарным газом проводится доследственная проверка

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Советским межрайонным следственным отделом по факту отравления двоих несовершеннолетних детей угарным газом проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"По версии следствия, 12 марта 2022 года двое несовершеннолетних детей 2010 и 2017 годов рождения были доставлены в одно из медицинских учреждений города с признаками отравления угарным газом. В рамках поверочных мероприятий следователями установлено, что дети совместно с родителями проживали в частном доме, оборудованным газовым котлом фабричного производства, введенным в эксплуатацию. По предварительной информации причиной произошедшего явилась утечка газа, произошедшая в результате неисправности указанного оборудования", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

В настоящее время детям оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: СУ СКР СО