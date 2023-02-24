В снегопад в Ставропольском районе в ДТП пострадали четверо

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23 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 19 человека.

Одно из ДТП произошло в 11.15 в Ставропольском районе. 40-летняя женщина – водитель, в условиях снегопада, управляя автомобилем «Lada Granta», двигалась по 948 км автодороги М-5 «Урал» со стороны г. Тольятти в направлении г. Сызрани, не справилась с рулевым управлением, в результате чего допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Skoda Karoq», под управлением 44-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении. В результате происшествия с различными травмами в медицинское учреждение доставлены водитель и три пассажира 8, 39 и 59 лет автомобиля «Lada Granta».

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.