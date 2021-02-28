В снегопад в ДТП в Тольятти пострадали двое детей

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27 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. При этом, 9 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвых водителей не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в Тольятти. В 20-00 час. водитель 1973 года рождения, управляя а/м Киа Рио в районе дома № 61 по Лесопарковому шоссе, по предварительным данным сотрудников полиции, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустила столкновение с а/м Лада Веста под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался во встречном направлении. ДТП произошло в условиях снегопада. После аварии в лечебное учреждение доставлены пассажиры а/м Лада Веста: мальчик 2012 года рождения и 6-летняя девочка. После обследования специалистами им назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя, перевозившего детей, собран административный материал за нарушение правил перевозки детей (не использование детских сидений либо удерживающих устройств), сообщает облМВД.