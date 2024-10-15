В Смышляевке горел дом на 150 кв. метрах

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12 октября в 23:22 на пульт диспетчера связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Коммунистическая в поселке городского типа Смышляевка.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит дом и надворные постройки на общей площади 150 квадратных метров. На тушение оперативно были поданы 4 ствола "Б", создано 1 звено газодымозащитной службы. Пожару присвоен ранг 1-БИС.

Благодаря совместным действиям пожарных, в 00:36 была объявлена локализация пожара, а 01:00 – полная ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"