В Самаре машина сбила молодую женщину

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19 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 14:56 час. в Железнодорожном районе г. Самара. 20-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Granta», двигался по ул. Киевская в направлении ул. Тухачевского. В пути следования, напротив дома 15 «Б», допустил наезд на 23-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. С места происшествия женщина госпитализирована.