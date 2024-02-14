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В Шигонском районе пожарные-спасатели отстояли дом

14 февраля 2024 12:49
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В Шигонском районе пожарные-спасатели отстояли дом

13 февраля в 15 часов 16 минут на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной части № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 Шигонского района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Климовка на улице Ленина. Дежурным диспетчером на место вызова было направлено три пожарных расчета пожарно-спасательных частей № 135 и № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 с личным составом в количестве 12 человек. По прибытии к месту пожара было установлено, что открытым пламенем горят жилой дом и надворные постройки. На тушение огня были поданы 3 ствола «Б». Работало 1 звено газодымозащитной службы. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Несмотря на сложившуюся сложную оперативную обстановку, благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных, под руководством начальников караулов Александра Князева и Александра Кузнецова дом удалось отстоять. В 15 часов 50 минут была зафиксирована локализация пожара, в 16 часов 02 минуты - ликвидация открытого горения. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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