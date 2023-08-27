В Шенталинском районе женщина - водитель вылетела в кювет

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27 августа на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 5 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не выявлено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 763 нарушения ПДД РФ, в том числе за отказ от медицинского освидетельствования – 9 и за нарушение требований к перевозке детей – 32. Задержано 6 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одно из ДТП произошло в Шенталинском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что на автодороге «Шентала-Азеево» водитель - женщина 1990 года рождения, управляя автомашиной KIA CERATO, двигаясь от с. Шентала в направлении с. Черемшан вылетела в кювет. 35-летней пассажирке автомобиля оказана разовая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО