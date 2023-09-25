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В Шенталинском районе в ДТП пострадали двое

25 сентября 2023 11:59
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В Шенталинском районе в ДТП пострадали двое

24 сентября ДТП произошло в 15:40 в Шенталинском районе. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем  Богдан 2110, двигался по автодороге «Клявлино-Шентала» в направлении ст. Клявлино. В пути следования на 38,771 км выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada-Largus под управлением водителя 1958 года рождения, который двигался во встречном направлении. С места ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля Богдан 2110 госпитализированы.

Теги: ДТП

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