В Шенталинском районе в ДТП пострадали двое

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24 сентября ДТП произошло в 15:40 в Шенталинском районе. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Богдан 2110, двигался по автодороге «Клявлино-Шентала» в направлении ст. Клявлино. В пути следования на 38,771 км выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada-Largus под управлением водителя 1958 года рождения, который двигался во встречном направлении. С места ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля Богдан 2110 госпитализированы.