В Шенталинском районе подросток без прав сбил на мотоцикле велосипедиста

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2 августа на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 12 человек и 1 человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 22:30 в Шигонском районе Самарской области. Несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, не имея права на управление транспортным средством, управляя мотоциклом «APEX 125», на 56 км автодороги «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес» не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на велосипедиста 1971 года рождения, который двигался впереди в попутном направлении. 15-летнему водителю мотоцикла «APEX 125» назначено амбулаторное лечение, 50-летний велосипедист госпитализирован в медицинское учреждение.