В Шенталинском районе мужчину ждет суд за хранение боеприпасов и пороха

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Полицейскими изъято свыше 180 патронов для нарезного и гладкоствольного оружия и банка с бездымным порохом.

В середине апреля текущего года сотрудникам уголовного розыска О МВД России по Шенталинскому району поступила оперативная информация о том, что местный житель 1976 года рождения может незаконно хранить взрывчатые вещества и патроны. С целью отработки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр жилища, придомовой территории, транспортных средств в ходе которого обнаружили и изъяли свыше 180 предметов, похожих на патроны от мелкокалиберного, нарезного и гладкоствольного оружия и металлическую банку с сыпучим веществом серого цвета массой более 70 граммов.

Изъятое сотрудниками полиции направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что предъявленное на исследование вещество серо-зелёного цвета является бездымным порохом промышленного изготовления. Представленный порох пригоден для производства взрыва, а патроны пригодны для стрельбы.

Подозреваемый пояснил дознавателю, что незаконно хранил боеприпасы без цели сбыта.

Следственным отделением О МВД России по Шенталинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.