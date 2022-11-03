В Севастополе директор одного из дельфинариев выбросил в Черное море четырех дельфинов

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Тренеры дельфинов в разговоре с «Известиями» 3 ноября заявили, что не знали о намерении директора крымского дельфинария «Флиппер» выпустить подопечных в море.

«Мне позвонила знакомая и спросила, правда ли, что наш директор дельфинов в море выпустил. Я ответила, что не знаю, не слышала. Я решила выяснить, что произошло. И тут уже знакомому позвонили тоже с такой же ситуацией. Стала набирать директору, а он трубку не взял», — рассказала тренер Галина Родичкина.

Она пояснила, что инцидент произошел вечером, когда все работники дельфинария уже ушли домой. При этом директор привлек к выпуску дельфинов посторонних людей.

Также Родичкина рассказала, что тренеры не знали о произошедшем и находятся в шоке. Она уверена, что никто из сотрудников дельфинария не планировал отпускать своих питомцев.

«Дельфины — это наши дети. Мы каждый день приходим с удовольствием на работу. Для нас это даже не работа, а второй дом», — пояснила она.

Вместе с тем тренер отметила, что млекопитающие доверяют людям, однако, как они будут вести себя в море, непонятно.

Другой тренер уверен в том, что его подопечные смогут прожить без рыбы около месяца. При этом Дмитрий Шереметьев объяснил, что сами дельфины не способны добывать себе пищу, так как привыкли есть мертвую, уже мороженую рыбу.

«Они будут просить ее у людей, подплывать к ним. А сами вряд ли будут добывать. Достаточно долгое время они не едят живую рыбу», — отметил он.

По словам Шереметьева, финансовые проблемы сейчас есть у всех и это не значит, что дельфинов нужно было выпускать в море.

Тем временем в Севастопольском дельфинарии уже подготовили все условия для того, чтобы принять у себя пострадавших дельфинов. Старший тренер дельфинария Лидия Сычева отметила, что там имеется отдельный, карантинный бассейн, в который в любой момент могут поселить млекопитающих. Также дельфинарий готов оказать любую помощь, в том числе ветеринарную и пищевую.

О преступлении полиции рассказал очевидец, который вечером 2 ноября увидел, как на пляже в районе парка Победы в Севастополе неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Сотрудники полиции предварительно установили, что директор одного из дельфинариев выбросил в Черное море четырех дельфинов, которые занесены в Красную книгу России. Сам директор дельфинария заявил, что к такому решению его побудила «коммерческая составляющая».

По словам экспертов, если дельфинов не найти, то они погибнут в открытом море, так как больше 10 лет жили в других условиях. Однако, скорее всего, это обстоятельство не даст им уплыть далеко от берега.

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

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