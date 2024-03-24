В Севастополе один человек погиб и четверо пострадали при ракетной атаке

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В Севастополе отражена самая массированная атака за последнее время, сообщил губернатор Михаил Развожаев. При попадании осколка ракеты в дом погиб 65-летний мужчина. Еще четыре человека пострадали. В центре города в жилых домах «повыбивало окна», пишет Коммерсантъ.

«Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время»,— написал господин Развожаев в Telegram.

У 18-летнего пострадавшего диагностированы раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения — осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 года — осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения — перелом голени. В один частный дом попала ракета, она не разорвалась. Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.

Господин Развожаев поручил оказать поддержку семье погибшего севастопольца. Власти подсчитают ущерб и устранят повреждения. Управляющие компании утром начнут подомовой обход.

Губернатор ранее сообщал, что над городом сбито больше 10 ракет. Он также утверждал, что пострадал ребенок, однако в обновленной сводке несовершеннолетних раненых не указано.

Примерно в это же время массированной атаке подвергся Белгород. Средства противовоздушной обороны уничтожили 19 реактивных снарядов. Два человека пострадали.