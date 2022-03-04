В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП

36

3 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Сергиевском районе Самарской области. Водитель 1967 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности привлекался 5 раз), управляя автомобилем «MAN», двигался по трассе Сергиевск-Чекалино-Большая Чесноковка-Русская Селитьба. В районе 17 км автодороги водитель, разворачиваясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и создал помеху для движения встречных транспортных средств, в результате чего автомашина «ВАЗ 2115», движущаяся со стороны г. Самара в направлении с. Сергиевск под управлением водителя 1996 года рождения, совершила наезд на стоящий рядом полуприцеп. Водитель автомашины «ВАЗ 2115» скончался на месте до приезда скорой помощи.