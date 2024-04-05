В Сергиевском районе в ДТП пострадали два человека

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5 апреля в 7 часов 29 минут поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 29 км автодороги Сергиевск – Большая Чесноковка Сергиевского района. На место вызова был направлен дежурный караул в количестве 3 человек личного состава пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40.

К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и экипаж ОГИБДД. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел съезд в кювет автомобиля GEELY. В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека, которые были госпитализированы в Сергиевскую центральную районную больницу. Пожарные-спасатели произвели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"