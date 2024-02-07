В Сергиевском районе ночью горела баня

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6 февраля в 23 часа 05 минут на пульт связи пожарно-спасательной отряда № 40 Сергиевского района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Сергиевск горит баня. На место вызова были направлены 2 пожарных расчета пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 6 человек личного состава и 1 пожарный расчет пожарно-спасательной части № 175 поселка Суходол в количестве 3 человек личного состава. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит баня общей площадью 15 квадратных метров.

Угрозы распространения огня не было обнаружено. На пожаре были задействованы 3 ствола «Б». Работало звено газодымозащитной службы. В 23 часа 17 минут была объявлена локализация, в 00 часов 40 минут - полная ликвидация пожара. Пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"