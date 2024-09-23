В Сергиевском районе ликвидировали последствия ДТП и возгорание автомобиля

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К сожалению, не обошлось без пострадавших.



21 сентября в 22 часа 40 минут на пульт связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1105 км трассы М-5 в Сергиевском районе. На место вызова был направлен дежурный караул в количестве 3 человек личного состава пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40. К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: LADA Granta и Daewoo Nexia. Пострадавшие в ДТП были госпитализированы в Сергиевскую центральную районную больницу.

22 сентября в 11 часов 25 минут поступило сообщение по системе -112 о том, что в посёлке Серноводск произошло возгорание автомобиля. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 176 Отряда № 40. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошло возгорание автомобиля УАЗ Hunter. На тушение огня был подан 1 ствол «Б». Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 11 часов 18 минут была объявлена локализация пожара, в 11 часов 35 минут возгорание было полностью ликвидировано.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"