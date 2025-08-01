В Сергиевском районе горела сухая трава на площади 800 кв. м

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Вчера в 17:50 в Сергиевском районе вблизи поселка Новая Орлянка загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров.

Оперативно на борьбу с огнем прибыли специалисты пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», коллеги из 41 Отряда Красноярского района, а также добровольные пожарные команды сел Черновка и Хилково.

В 18:09 пожар был локализован, в 20:00 зафиксирована полная ликвидация пожара.



Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям и гостям Самарской области:

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки;

- на садовых участках, во избежание пожаров, не поджигайте траву, не сжигайте мусор;

В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"