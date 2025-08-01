В Сергиевском районе горела сухая трава на площади 800 кв. м

Вчера в 17:50 в Сергиевском районе вблизи поселка Новая Орлянка загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров.
Оперативно на борьбу с огнем прибыли специалисты пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», коллеги из 41 Отряда Красноярского района, а также добровольные пожарные команды сел Черновка и Хилково.
В 18:09 пожар был локализован, в 20:00 зафиксирована полная ликвидация пожара.
Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям и гостям Самарской области:
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки;
- на садовых участках, во избежание пожаров, не поджигайте траву, не сжигайте мусор;
В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».