В Сергиевском районе горел дом

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Огнеборцы пожарно-спасательного отряда №40 ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров.



8 июня в 10 часов 55 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 40 Сергиевского района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Суходол горит жилой дом. К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 109 и 176 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 6 человек личного состава, а также пожарный расчет пожарной части № 175 ООО «Промгазсервис» поселка городского типа Суходол в количестве 4 человек. По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 30 квадратных метров. В 11 часов 5 минут пожар был локализован, в 11 часов 30 минут – объявлена ликвидация пожара. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. Погибших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.