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В Сергиевском районе будут судить вора-подростка

15 января 2024 11:29
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В Сергиевском районе будут судить вора-подростка

В дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району обратились двое местных жителей с заявлениями о пропаже из автомобилей денежных средств в размере 16 000 рублей, номерного охотничьего ножа, налобного и ручного фонарей, общей стоимостью 20 500 рублей. По словам мужчин, находясь в селе Сергиевск, они оставляли свои транспортные средства открытыми и без присмотра на некоторое время.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели места происшествий. Эксперт-криминалист изъял следы пальцев рук с подлокотника в автомашине LADA Priora, принадлежащей потерпевшему 2003 года рождения, а также с ручки бардачка автомашины Chevrolet Niva, принадлежащей мужчине 1970 года рождения, в которых находились пропавшие деньги и вещи. Участковые уполномоченные полиции произвели подворовой обход близлежащих улиц, установили и опросили очевидцев произошедшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что к преступлению может быть причастен 17-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Предполагаемого злоумышленника доставили в отдел полиции вместе с законными представителями для дальнейшего разбирательства.

Молодой человек в ходе опроса признался и пояснил, что в течение двух дней, гуляя на улице, видел незакрытые припаркованные автомобили и похищал из них чужое имущество. Деньги, украденные из одного автомобиля, юноша потратил на собственные нужды, а нож и ручной фонарь из другого транспортного средства оставил себе, выбросив при этом налобный фонарь, так как посчитал, что хозяин сможет его узнать. Результат дактилоскопической экспертизы подтвердил наличие следов пальцев рук подозреваемого в транспортных средствах.

По данным фактам следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району в отношении фигуранта было возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), которые были соединены в одно производство. В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Сергиевский районный суд для рассмотрения по существу. Часть похищенного имущества возвращена одному из потерпевших.

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