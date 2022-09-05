В селе Шентала Самарской области обнаружен очаг бешенства

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На этой территории введен карантин.

Областной департамент ветеринарии со 2 сентября 2022 года установил ограничения на территории одного из личных подсобных хозяйств в селе Шентала Шенталинского района. В эпизоотический очаг попала железнодорожная станция села, расположенная в границах села Шентала, поселка Черная Речка и села Старая Шентала.

На этой территории ввели запрет на охоту на восприимчивых животных, за исключением той, что ведется для регулирования их численности, а также проведение ярмарок. Отмена карантина осуществляется спустя 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного, пишет СитиТраффик.