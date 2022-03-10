В селе Самарской области водитель сбил подростка и уехал

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9 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в 19:25 в селе Тимофеевка Самарской области. Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Ford Focus», в районе дома №62 по ул. Строителей совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля и был одет в темную одежду со светоотражательными элементами. Пешеходу назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля «Ford Focus» скрылся с места ДТП.