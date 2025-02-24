В селе Новое Усманово на пожаре погибла женщина

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В минувшую субботу, 22 февраля, в 8 часов 38 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре на улице Рабочей в селе Новое Усманово Камышлинского района. К месту пожара были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 120 в количестве 7 человек личного состава.

По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что горит деревянный дом на площади 24 квадратных метра. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. На тушение пожара был подано 3 ствола «Б». В 8 часов 59 минут - объявлена локализация пожара, в 9 часов 16 минут – ликвидация открытого горения. К сожалению, при пожаре погибла женщина. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"