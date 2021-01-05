В селе Красный Яр росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в селе Красный Яр, на улице Кооперативной заметил мужчину. По внешнему виду пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев патрульную автомашину, правонарушитель попытался скрыться, но безуспешно – стражи правпорядка задержали его.

Установив личность мужчины, сотрудники Росгвардии проверили его по информационным базам данных. Выяснилось, что он является жителем Пестравского района и в ноябре прошлого года был объявлен в федеральный розыск, поскольку скрылся от органов дознания. Росгвардейцы передали правонарушителя своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.