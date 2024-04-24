В селе Борского района горели надворные постройки на 100 кв. метрах

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23 апреля в 18 часов 25 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что в селе Соковнинка горят надворные постройки. К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 138, 134 пожарно-спасательного отряда № 48 в количестве 8 человек личного состава на двух единицах техники. По прибытии к месту пожара было установлено, что открытым пламенем горят надворные постройки на площади 100 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. В 16 часов 46 минут пожар был локализирован, в 19 часов 8 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В 22 часа 26 минут полная ликвидация пожара. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б». Пострадавших и погибших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"