В селе Борма Елховского района произошел пожар на охотничьей базе

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Сегодня в 6 часов 50 минут в «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре на охотничьей базе, в селе Борма Елховского района. Пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 137 на двух пожарных автомобилях-автоцистернах выехали к месту вызова. По прибытии на место в 7 часов 19 минут было установлено, что горит двухэтажный дом на площади 250 квадратных метров. Была угроза распространения огня на соседние строения. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

Всего на тушении были задействованы 6 единиц пожарной техники, 18 человек личного состава пожарно-спасательных частей №№ 137, 88, 129 пожарно-спасательного отряда № 49 и пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40 противопожарной службы Самарской области.

В 7 часов 40 минут пожар был локализован, в 9 часов 14 минут - объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет.

Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям пожарных подразделений удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.

Причины пожара и ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба «Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

Фото: пресс-служба «Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»