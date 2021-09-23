В Саратовской области 12-летняя девочка впала в кому после отравления алкоголем

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Следователи начали проверку информации о том, что в Саратовской области 12-летняя девочка впала в кому. По предварительным данным, причиной отравления мог стать алкоголь, передает ТАСС.

"По данным, размещенным в средствах массовой информации, в городе Вольске Саратовской области 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения в состоянии комы. В ходе медицинского обследования у нее диагностировано отравление алкоголем", - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Начата доследственная проверка.

Как уточнили в региональной прокуратуре, школьница, находясь без родителей, самостоятельно нашла в доме алкоголь и выпила его. Организована проверка условий жизни и воспитания подростка, а также надлежащего исполнения родителями своих обязанностей.

"В настоящее время какой-либо угрозы жизни для несовершеннолетней нет", - отметили в прокуратуре.

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