17-летний тольяттинец стал призером всероссийского турнира по шахматам среди мужчин

111

В Сочи прошли командные чемпионаты России по шахматам.

Всего в пяти турнирах приняли участие 104 команды, что является рекордным числом за все время проведения состязаний. Тольятти представляли Алексей Гребнев и Маргарита Ягутян.



Проведя 9 партий, Алексей стал самым результативным игроком в своей команде "Русская шахматная школа", одержав 3 победы и 6 ничьих. Его коллектив уступил московскому всего половину очка и вышел на третье место, получив бронзу, пишет Сова.



Соревнования прошли в рамках национального проекта "Демография", реализуемого по решению Президента РФ, сообщает администрация города Тольятти.