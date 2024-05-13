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В Самаре началась проходка тоннеля до станции метро "Театральная"

13 мая 2024 22:53
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В Самаре началась проходка тоннеля до станции метро "Театральная"

6 мая 2024 года в Самарском метрополитене стартовала проходка левого перегонного тоннеля - тоннелепроходческий щит начал движение в направлении от новой станции "Театральная" до тупиков действующей станции "Алабинская", пишет Волга Ньюс.

Тоннелепроходческий комплекс, который получил имя "Самара", был смонтирован в стартовом котловане на ул. Галактионовской, оттуда он начал движение в сторону "Алабинской". Работы пройдут на глубине до 25 метров. Скорость проходки в первые два месяца составит 50-100 метров, в дальнейшем - 250 метров в месяц.

Строительство станции ведется силами ГК "Волгатрансстрой" совместно с московской компанией АО "Мосметрострой". "Уникальный опыт и профессиональные компетенции московских метростроевцев востребованы за пределами столицы. Проходка ведется закрытым способом тоннелепроходческим механизированным комплексом (ТПМК) Herrenknecht S-755. С помощью этого ТПМК соорудили тоннели на Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена", - рассказал генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

Согласно графику, завершить проходку левого перегонного тоннеля планируется в конце этого года. Выход щита намечен на пересечении улиц Самарской и Полевой, где сооружена демонтажная камера.

Перегон "Алабинская" - "Театральная" станет самым протяженным в Самарском метрополитене. Его длина составит 1600 метров. Метро придет в исторический центр Самары - "Театральная" станет 11-й, конечной, станцией и завершит первую линию самарской подземки.

"В первый день после Пасхального Воскресенья мы совместно со специалистами "Мосметростроя" дали старт тоннелепроходческому щиту "Самара". Уверен, что с учетом нашего совместного опыта строительства подобных объектов и с Божьей помощью у нас все получится!" - подчеркнул генеральный директор АО "Волгатрансстрой" Вячеслав.

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