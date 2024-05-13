Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 79-й годовщиной Победы сотрудники самарского УФСИН

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Начальник ИК-5 регионального УФСИН Иван Хлоповской и сотрудники учреждения поздравили с 79-й годовщиной Победы ветерана Великой Отечественной войны Ивана Анатольевича Печникова.



Сотрудники ИК-5 выразили слова благодарности ветерану за неоценимый вклад в Победу в Великой отечественной войне.

Кроме того, сотрудники по просьбе Ивана Анатольевича, своими силами изготовили и установили у дома скамейку.

Ветеран от души поблагодарил руководство и сотрудников ИК-5 за поздравление, внимание, заботу и пожелал всем мирного неба.



В рамках проводимых праздничных мероприятий заместитель начальника СИЗО-1 Денис Крайнов также поздравил с великим праздником - Днем Победы участников Великой Отечственной войны и тружеников тыла. С теплыми поздравлениями и добрыми пожеланиями Денис Александрович вручил ветеранам поздравительные открытки и продуктовые наборы.