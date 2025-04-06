В Самарской области ищут подростка из реабилитационного отделения

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Полицейскими разыскивается без вести пропавший воспитанник одного из реабилитационных учреждений региона 2008 года рождения. 5 апреля 2025 года молодой человек самовольно покинул учреждение и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних.



Ориентировка с приметами молодого человека направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности.



В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изымаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних отрабатывают места возможного появления подростка. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают работников и воспитанников реабилитационного учреждения.

Приметы разыскиваемого: на вид 17-18 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, прямые.

Был одет в спортивный костюм синего цвета с бордовыми полосками на рукавах, кроссовки черно-зеленого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в МУ МВД России "Сызранское" по телефонам: 8(8464)33-38-66 или связаться с ближайшим отделением полиции или по телефону 102.

ГУ МВД России по Самарской области