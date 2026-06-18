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В Самарском регионе полицейские совместно с неравнодушными гражданами помогли 80-летней женщине вернуться домой

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В Самарском регионе полицейские совместно с неравнодушными гражданами помогли 80-летней женщине вернуться домой

В вечернее время к сотрудникам дежурной части Отдела МВД России по г. Отрадному обратились местные жители. Они рассказали, что встретили на улице пожилую женщину, которая, несмотря на холодную и дождливую погоду, была одета в лёгкую кофту и домашние тапочки. Супруги решили оказать помощь женщине, которая не могла вспомнить, где находится её дом. Неравнодушные граждане предложили пожилой женщине проехать на автомобиле по ближайшим улицам в надежде, что она вспомнит путь домой. Понимая, что их усилия тщетны, они обратились за помощью к полицейским.

Сотрудники Отдела МВД России по г. Отрадному встретили пожилую женщину с вниманием и заботой: предложили ей чай и ужин. Полицейские успокоили местную жительницу, выяснили её фамилию, затем установили место жительства 80-летней женщины, доставили её домой и передали родственникам. На пороге квартиры полицейских встретил встревоженный мужчина, который уже начал самостоятельный поиск супруги. Он пояснил, что жена несколько часов назад отправилась в магазин за продуктами, но, как выяснилось, дезориентировалась; такое произошло с ней впервые. Супруг поблагодарил полицейских за помощь в возвращении его жены домой.

Полицейские высоко ценят бдительность и инициативу неравнодушных граждан, а также их готовность прийти на помощь нуждающимся.

На днях врио начальника Отдела МВД России по г. Отрадному подполковник полиции Евгений Евдокимов поблагодарил Наталью и Алексея Свиридовых за оказанную помощь пожилой женщине и вручил им благодарственные письма.

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