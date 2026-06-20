На Госуслугах стартовал приём заявлений в вузы

Поступить в вуз полностью онлайн — легко! На Госуслугах можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление — всё с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».

Основные возможности сервиса

• Результаты ЕГЭ передаются в вузы автоматически, загружать их в заявление не требуется. Посмотреть свои баллы можно в разделе «Образование» на Госуслугах

• Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в государственных системах, подтягиваются в заявление и не требуют дополнительного подтверждения

• Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете портала, даже если вы изначально подали заявление офлайн. Для этого проставьте соответствующую галочку в бумажном заявлении

• Контролировать конкурсную ситуацию, чтобы оценить шансы поступления, можно в режиме онлайн

• Можно подать согласие на зачисление и в случае необходимости изменить своё решение

• Можно выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение

• Зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками

Как выбрать вуз

Найти подходящий университет или специальность помогает сервис «Подбор вуза»на Госуслугах. Он учитывает баллы за ЕГЭ, пожелания по наличию общежития и другие факторы.

Сколько длится приёмная кампания

• до 25 июля — бакалавриат и специалитет, бюджетные места

• до 20 августа — магистратура, бюджетные места

• до 20 сентября — бакалавриат и специалитет, платные места

Даты окончания приёма заявлений в аспирантуру и на платные места в магистратуре уточняйте с помощью сервиса «Подбор вуза» и непосредственно в вузах.

Поступление иностранцев

С этого года поступить в российские вузы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в ruID и подать заявление — там же в приложении или на Госуслугах.

Вопросы по работе сервиса можно задать операторам Единой горячей линии: 8 800 444 51 15.