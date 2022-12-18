В самарском метро пассажир спрыгнул с платформы

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Вечером в субботу, 17 декабря, в подземке областной столицы произошел инцидент, чуть было не закончившийся трагедией.

— По информации МП «Самарский метрополитен», на станции «Спортивная» человек прыгнул с платформы на рельсы. Машинист поезда успел затормозить. Пассажир остался жив, — рассказали 63.RU в пресс-службе мэрии Самары.

По словам очевидцев, минуты ожидания состава на табло на некоторых станциях, например на «Безымянке», временно не отображались

— Ожидание поезда на станции «Безымянка» приближалось к 30 минутам. Объявлений от работников метрополитена нет. Некоторые люди уходят, не дождавшись поезда, — рассказал самарец Роман Миронов

Сейчас пассажир находится в отделе полиции на метрополитене. Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в причинах случившегося. Из-за инцидента поездов не было 23 минуты.