В самарском магазине нашли запрещенные сыры и колбасы

327

В одном из магазинов Самары продавали запрещенные сыры и колбасы из Италии и Испании. Ввоз товаров из Евросоюза в Россию запретили до 2026 года, так что торговля такими продуктами является нарушением. Его выявили специалисты управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям, а также Куйбышевской транспортной прокуратуры и таможни.

Всего было изъято примерно семь килограммов сыра и около 0,7 килограммов колбас. Их продавал один из самарских индивидуальных предпринимателей.

К продуктам применили меры, которые предусмотрены в законодательстве нашей страны, пишет Самара-КП.