В самарском автобусе № 41 произошла драка между пассажиром и кондуктором

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В самарском автобусе произошла драка между пассажиром и кондуктором. Работника транспорта избили до крови за то, что он требовал оплаты проезда у ребенка. В полиции сообщили Sovainfo.ru, что заявление на мужчину уже написано.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Сообщается, что напавший на кондуктора сам отправил запись в городской паблик и пояснил, что заступился за ребенка. Якобы работник транспорта требовал у 13-летней девочки оплатить проезд.

Официальный комментарий департамента транспорта по инциденту в автобусе:



По информации перевозчика ООО «Самара Авто Газ», инцидент с избиением кондкутора, работающего на маршруте №41, произошел во вторник, 28 марта. По данным службы безопасности перевозчика, кондуктор потребовал оплатить проезд от вновь вошедших пассажиров, однако это требование было проигнорировано, кондуктор был осмеян. Возникла словесная перепалка, в процессе которой девушка начала снимать на видео кондуктора, который отмахнулся от смартфона, слегка задев снимающую видео девушку. Один из пассажиров решил вмешаться и избил кондуктора.



По данному факту проводится служебная проверка, сотрудник временно отстранён от работы, им подано заявление в полицию.

«На предприятии Андрей (кондуктор) на хорошем счету, много слов благодарности приходило в его адрес», - рассказала пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Фото: Департамент транспорта города Самары/СОВА