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В самарской школе обнаружили еще заболевших гепатитом А

23 марта 2025 12:10
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В самарской школе обнаружили еще заболевших гепатитом А

Появилась информация о результатах проверки в школе в Самаре. Ее инициировали после слухов о том, что в образовательном учреждении «разгулялся» гепатит А. Роспотребнадзор официально сообщал об одном заболевшем. Сейчас ведомство обнародовало новые данные.

«По результатам эпидемиологического обследования учащихся... выявлено 2 случая бессимптомного течения гепатита А у учащихся, находившихся в контакте с заболевшим, проживающих в соседнем домовладении. В школе и в семейных очагах, где выявлены заболевшие, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе экстренная вакцинопрофилактика против гепатита А, — сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Как рассказывала 63.RU во время интервью главный инфекционист Самарской области Елена Стребкова, гепатит А — это желтуха. Подхватить это заболевание можно, съев фрукты или овощи, помытые в грязной воде, например, в озере на отдыхе. Заразиться можно и от человека — фекально-оральным способом. Гепатит обычно лечат в стационаре.

Слухи о том, что в школе есть как минимум восемь заболевших, начали активно распространяться по соцсетям несколько дней назад. В мэрии сообщили, что в образовательном учреждении проводится полная санобработка. На ситуацию и слухи вокруг нее обратил внимание и глава СК РФ.

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