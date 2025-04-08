В самарской школе девочка распылила перцовый баллончик

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Следователем СК организована проверка размещенных в соцмедиа сведений о хулиганских действиях в школе в Самаре.

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в школе Самары несовершеннолетняя девочка распылила перцовый баллончик.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки озвученным сведениям будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: freepik.com