В Самарской области 2-х летний мальчик упал с лестницы в детском саду

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Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью".

2 августа 2-х летний мальчик, находясь в детском саду, оставленный без присмотра воспитателя, упал с лестницы и получил телесные повреждения, в результате чего более 10 дней находился на стационарном лечении.

В настоящее время ребенок проходит амбулаторное лечение.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО