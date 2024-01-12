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В Самарской области женщина поскользнулась, попала под поезд и погибла

12 января 2024 13:46
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В Самарской области женщина поскользнулась, попала под поезд и погибла

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался еще одним происшествием в Самарской области. Женщина угодила под поезд, поскользнувшись на плохо обустроенном переходе, не расчищенном от снега и льда. Она погибла.

— Родные погибшей винят в произошедшем местные власти, утверждая, что ранее на этом переходе неоднократно падали люди из-за скользкого покрытия, — рассказали в СК.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». И теперь глава СК ждет доклад о ходе расследования, пишет 63.ру.

Как пояснил 63.RU осведомленный источник, знакомый с ситуацией, место трагедии осмотрели представители прокуратуры.

— У надзорного ведомства претензий к РЖД нет. По предварительной информации, женщина шла по путям, в 35 метрах от перехода, — пояснил собеседник.

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