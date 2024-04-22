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В Самарской области жара продолжает бить рекорды

22 апреля 2024 10:51
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В Самарской области жара продолжает бить рекорды

 

В Самарской области аномальная жара продолжает бить рекорды. В воскресенье, 21 апреля 2024 года, в регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха сразу на четырех метеостанциях, сообщает Приволжское УГМС.

В Кинель-Черкассах воздух проргелся до 30,1 градусов. Это на 0,1 градуса превышает предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2012 году.

На втором месте оказались Авангард и Большая Глушица с температурой 29,2 градуса. Это на 1,1 градуса больше, чем 12 лет назад, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. Воздух в Аглосе прогрелся до 29 градусов, что на 1 градус превышает предыдущий максимум.


Аномальная жара прогнозируется с 18 по 22 апреля. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 9 градусов.

 По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха в третьей декаде апреля ожидается на 5° выше средних многолетних значений.

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