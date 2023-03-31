В Самарской области завершился первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант»

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В период с 14 по 22 марта 2023 г. на территории Самарской области полицейские пресекли 814 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.

В целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области проведён первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Как сообщил начальник управления по вопросам миграции полковник полиции Денис Сафаров: «В период с 14 по 22 марта 2023 года на территории Самарской области сотрудники полиции проверили 4097 объектов, пресечено 814 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, в том числе: 503, связанных с нарушением правил пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации, 311 - с нарушением правил осуществления трудовой деятельности. Миграционная обстановка на территории региона характеризуется стабильностью, находится под контролем».

Сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области при поддержке ОМОН регионального Управления Росгвардии на полигоне твёрдых бытовых отходов в Волжском районе выявлены 4 иностранных гражданина, незаконно осуществлявших трудовую деятельность. Указанные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Там же выявлены 5 иностранных граждан, в отношении которых работодателем нарушен установленный порядок уведомления Управления по вопросам миграции о заключении с иностранными работниками соответствующих трудовых договоров. В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной частями 1 и 3 статьи 18.15 КоАП РФ.

Кроме того, Отделом по вопросам миграции УМВД России по г. Тольятти установлен иностранный гражданин, находящийся в международном розыске.