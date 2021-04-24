В Самарской области застрелили лебедей

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В регионе возбудили уголовное дело на группу браконьеров, которая застрелила лебедей. Птицы - из Красной книги Самарской области

Инцидент произошел 10 апреля 2021 года на охотничьем участке «Смышляевское» на озере «Частые Пади». Инспекторы в рамках федерального государственного охотничьего надзора нашли на территории угодья «Волжское» четверых мертвых краснокнижных лебедей и одну лысуху.

Злоумышленники были найдены. У мужчин полицейские изъяли пять единиц гладкоствольного оружия и пять автомобилей. Сейчас им грозит серьезное наказание. Об этом рассказали в Департаменте охоты и рыболовства Самарской области, пишет ГТРК Самара.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области