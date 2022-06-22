В Самарской области задержаны мужчины, применивших травматическое оружие в общественном месте

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Инцидент произошел 11 июня около кафе, расположенного на улице Советской в поселке Серноводск. На открытии заведения общепита между владельцем - 53-летним жителем Суходола и двумя мужчинами произошел конфликт.

Мужчины высказали владельцу фразу «Без нас в этом селе ничего не решается», затем один из них применил травматическое оружие. В результате стрельбы никто не пострадал. Злоумышленники скрылись с места происшествия, а сотрудники заведения сообщили о случившемся в дежурную часть полиции.

"Изучив изъятые видеозаписи, оперуполномоченные установили марку и государственный номер транспортного средства, на котором передвигался подозреваемый, после чего установили личность владельцы автомобиля. Им оказался ранее не судимый местный житель 1994 года рождения. Ориентировка с описанием примет мужчины была доведена до личного состава, передана наружным службам и направлена в отделы полиции близлежащих районов", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Во время осмотра его автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления - травматический револьвер «Гроза», принадлежащий задержанному на законных основаниях.

Полицейские установили личность второго подозреваемого: им оказался отец задержанного – ранее не судимый житель поселка Серноводск 1974 года рождения. Оперативники установили его место нахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия".

Мужчинам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Фото: ГУ МВД СО