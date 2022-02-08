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В Самарской области задержали злостного неплательщика штрафов

8 февраля 2022 10:15
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В Самарской области задержали злостного неплательщика штрафов

В отношении жителя Волжского района собраны 29 материалов за нарушения ПДД РФ и неисполнение решений по административным постановлениям.

Сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе осуществляется взаимодействие с судебными приставами при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Так, в январе текущего года на одной из улиц Челно-Вершинского района за нарушение правил применения ремней безопасности и пользования внешними световыми приборами сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому району задержали 30-летнего мужчину, управляющего автомобилем «LADA Priora».

В ходе сбора административных материалов, предусмотренных ст. 12.6 и ст. 12.20 КоАП РФ, сотрудники полиции установили, что у жителя Волжского района имеются неоплаченные штрафы за различные нарушения ПДД РФ на общую сумму 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции передали информацию о задержании сотрудникам службы судебных приставов, которые незамедлительно прибыли для принудительного исполнения решений по ранее вынесенным сотрудниками ГИБДД административным постановлениям.

Сотрудники полиции за неуплату административных штрафов в срок, предусмотренный КоАП РФ, составили в отношении задержанного 27 административных протоколов, предусмотренных ч. 1 ст.  20.25 КоАП РФ.

В настоящее время все они переданы по месту жительства правонарушителя - в Мировой суд Волжского района для принятия решения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой мужчине статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов за каждое правонарушение.

За нарушение правил применения ремней безопасности и пользования внешними световыми приборами водителю «LADA Priora» назначены штрафы на 1000 рублей и 500 рублей соответственно. Кроме того, судебными приставами с мужчины взысканы денежные средства по всем исполнительным производствам на общую сумму 12 тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: штрафы за нарушение ПДД автоматически появляются на портале gosuslugi.ru. Если оплатить их в течение 20 дней, можно сэкономить 50%.

Вместе с тем, при неполучении государственной услуги, а также излишней (ошибочной) уплаченной сумме заявитель или законный представитель несовершеннолетнего лица, осуществивший оплату государственной пошлины в течение трёх лет с даты оплаты государственной пошлины может обратиться за возвратом денежных средств.

Подробную информацию о размерах государственных пошлин за получение государственных услуг, реквизитах для их оплаты и способах возврата, а также подразделениях, предоставляющих государственные услуги, можно получить на сайте Главного управления Министерства Внутренних дел Российской Федерации по Самарской области или по телефонам +7 (846) 226-51-51, 339-00-39, 339-00-16.

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