В Самарской области задержали браконьера, застрелившего зайца

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Департамент охоты и рыболовства Самарской области 8 октября 2024 года сообщил о нарушениях, которые были зафиксированы его сотрудниками с 30 сентября по 6 октября.

За это время на территории общедоступных охотничьих угодий Борского и Большечерниговского районов, а также на территории закрепленных охотничьих угодий Безенчукское, Пестравское, Шиповское выявлено 4 нарушения Правил охоты и 4 нарушения Правил охраны среды обитания, пишет СитиТрафик.

Гражданин, перевозивший на вазовском автомобиле тушку зайца-русака, был остановлен 5 октября 2024 года в охотничьем угодье Большечерниговского района. Отметки в разрешении на добычу охотничьих ресурсов у него не было.

В тот же день в Борском районе двое граждан находились в автомобиле с расчехленными охотничьими ружьями различной системы.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ.

Всего в 2024 году права охоты за нарушения лишились 22 браконьера. Полицейские изъяли за это время 14 единиц оружия и патроны, гильзы, арбалет, снегоход, 2 ножа, веревку, полиэтилен.

Незаконно были добыты 3 кабана, 10 косуль, 1 заяц. Кроме того, у нарушителей изъяли останки косули сибирской и благородного оленя.

С начала года выявлено 375 административных правонарушений, возбуждено 5 уголовных дел.

Сумма возмещенного департаментом охоты и рыболовства ущерба в бюджет Самарской области составила 6,5 млн рублей.