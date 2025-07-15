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В Самарской области за выходные 12-13 июля утонули семь человек

15 июля 2025 13:30
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В Самарской области за выходные 12-13 июля утонули семь человек

На прошедших выходных, 12-13 июля, вода унесла жизни сразу семи человек. О погибших сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области и в правительстве региона.

Так, по информации председателя правительства региона Михаила Смирнова, на вечер 12 июля стало известно о гибели двух молодых парней в реке Большой Кинель Похвистневского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в тот же день произошла трагедия с плавучим домом. Самодельное «здание» опрокинулось на Волге в Красноглинском районе. Пять человек удалось спасти, одна женщина утонула, пишет OBOZ.INFO. 

Также в прошедшую субботу в селе Ягодное Ставропольского района на Волге утонул 69-летний мужчина. В Самаре из реки в Ленинском районе извлечено тело неизвестного мужчины.

13 июля в поселке Гранный утонул 41-летний мужчина, а в Похвистневском районе, как рассказывал OBOZ.INFO, на реке Большой Кинель погиб 18-летний юноша.

Однако были и истории со счастливым финалом. В Самаре в Ленинском районе был спасен из воды 27-летний молодой человек.

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