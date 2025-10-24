В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства

75

В период с 13 по 22 октября 2025 года на территории региона проведен 2 этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

В рамках КОПО проведены мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, совершаемых как иностранными гражданами, так и лицами, предоставляющими им помещения для незаконного пребывания и незаконно привлекающими их к осуществлению трудовой деятельности, а также пресечению каналов незаконной миграции, их организаторов и иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.

Как сообщил начальник Управления по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров: «За время проведенной операции выявлено 723 нарушения миграционного законодательства, 436 из которых совершены иностранными гражданами.

Судами Самарской области принято 202 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 40 иностранных граждан выдворены за пределы Российской Федерации, 1 – депортирован.

В Самарской области территориальными органами внутренних дел принято 98 решений по ограничению въезда на территорию Российской Федерации».

Кроме того, органами дознания возбуждено 40 уголовных дел, в том числе за организацию незаконного канала миграции, за фиктивную регистрацию граждан РФ и иностранных граждан, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, 322.2 УК РФ, 322.3 УК РФ, ч.3. ст 327 УК РФ.