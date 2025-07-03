В Самарской области взыскали в пользу погорельцев почти 2 млн рублей компенсации материального ущерба

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Судебные приставы Ставропольского района Самарской области взыскали в пользу погорельцев почти 2 млн рублей компенсации материального ущерба.

Жительница района попала в беду — принадлежащий ей дом был полностью уничтожен в результате пожара. Как выяснилось, поджог устроил мужчина. Он признался, что пошел на этот поступок из-за личной неприязни к владелице имущества. Женщина обратилась в суд с иском к виновнику пожара.

Суд, рассмотрев материалы дела, требования гражданки удовлетворил, своим решением обязав мужчину выплатить пострадавшей 1,8 млн рублей в счет возмещения причиненного пожаром ущерба.

В отделении судебных приставов Ставропольского района было возбуждено исполнительное производство. В целях восстановления прав собственницы сгоревшего дома судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Поскольку мужчина пренебрег требованиям сотрудника Службы, проигнорировав срок для добровольного исполнения решения суда, ему также был начислен и исполнительский сбор.

Комплекс мер побудил должника рассчитаться с хозяйкой сгоревшего дома. Материальный ущерб полностью возмещен. Исполнительное производство окончено.